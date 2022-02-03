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СМИ: власти Роттердама разрешили разобрать часть исторического моста для прохода яхты создателя Amazon Безоса

3 февраля 2022 21:09
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Мост был отремонтирован в 2017 году и местные власти обещали, что больше никогда не будут его разбирать.

Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, передает местная телекомпания Rijnmond, передает РИА Новости.

Возведенный в 1927 году мост Koningshavenbrug, известный также как De Hef, был отремонтирован в 2017 году и местные власти обещали, что больше никогда не будут его разбирать. Однако теперь часть моста временно демонтируют для того, чтобы яхта миллиардера Безоса смогла проплыть под ним.

Трехмачтовая яхта стоимостью в 430 миллионов евро строится на голландской верфи в Алблассердаме. Из-за своей высоты судно не сможет пройти через старинный мост. Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством яхты, обратились в городской совет с просьбой временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, несмотря на возмущение исторического сообщества города.

 

Фото:   соцсети

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