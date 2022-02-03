СМИ: власти Роттердама разрешили разобрать часть исторического моста для прохода яхты создателя Amazon Безоса

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Власти голландского Роттердама согласились временно разобрать старинный мост De Hef, чтобы под ним смогла проплыть трехмачтовая яхта основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса, передает местная телекомпания Rijnmond, передает РИА Новости.

Возведенный в 1927 году мост Koningshavenbrug, известный также как De Hef, был отремонтирован в 2017 году и местные власти обещали, что больше никогда не будут его разбирать. Однако теперь часть моста временно демонтируют для того, чтобы яхта миллиардера Безоса смогла проплыть под ним.

Трехмачтовая яхта стоимостью в 430 миллионов евро строится на голландской верфи в Алблассердаме. Из-за своей высоты судно не сможет пройти через старинный мост. Безос и компания Oceano, занимающаяся строительством яхты, обратились в городской совет с просьбой временно демонтировать часть моста за свой счет. Власти Роттердама согласились пойти на такой шаг, несмотря на возмущение исторического сообщества города.

Фото: соцсети