СМИ: В Стамбуле остался запас воды на 61 день

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Запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось лишь на два месяца, в случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщил NTV.

"Таким образом, у города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", — уточнил телеканал.

По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента — более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.

При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента. Согласно приведенным управлением сведениям, лишь в 2014 году в аналогичный период водохранилища были заполнены на 17 процентов, а в последующие восемь лет уровень не снижался ниже отметки в 52 процента. В прошлом августе водохранилища были заполнены на 62 процента, пишет РИА Новости.

İSKİ сообщило, что половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелела: они заполнены менее чем на два процента. Более 80 процентов запасов воды сейчас в трех водохранилищах — Омерли, Дарлык и Теркос.

По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.