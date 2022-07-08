СМИ: стрелявший в Абэ был недоволен его политикой

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Совершивший в пятницу покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ мужчина был недоволен его политикой и хотел его убить. Об этом сообщил телеканал Эн-эйч-кей.

По его информации, стрелявший в Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами, который ранее служил в морских Силах самообороны страны, был задержан сразу после нападения и дал соответствующие показания полицейским.

Мужчина напал на Абэ в городе Нара в 11:30 по местному времени (05:30 по московскому времени) в пятницу, 8 июля, во время выступления политика, пишет ТАСС.