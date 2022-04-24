СМИ: Макрон лидирует на выборах президента Франции

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Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, согласно предварительным данным, побеждает во втором туре выборов главы государства, передает ТАСС, со ссылкой на телеканал BFM. Он получил 57,6% голосов избирателей.

Его соперница кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен завоевала 42,4% голосов. Ожидается, что уже в ближайшее время оба политика сделают заявления по итогам голосования.

Макрон находится на посту президента с 2017 года, когда впервые одержал победу над Ле Пен. После Жака Ширака он первый президент Франции, которому удалось переизбраться на второй срок.

В настоящий момент сотни сторонников Макрона ожидают его на Марсовом поле, где должен состояться большой митинг. В настоящее время президент находится в Елисейском дворце.

Фото: Ludovic Marin, Pool via AP/ТАСС