Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники полиции устанавливают подробности и обстоятельства ДТП.
В Тольятти при столкновении с "Приорой" погиб водитель Suzuki
В свою очередь руководство библиотеки поблагодарило полицейских за активную работу по возрождению интереса к чтению.
Тольяттинские полицейские и общественники передали книги в городскую библиотеку
Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Химок".
Игорь Осинькин: В нашу сторону "прилетело" все, что только могло "прилететь"
Следующий матч "Крылья Советов" проведут на "Открытие Банк Арене" против "Спартака".
"Крылья Советов" проиграли "Химкам" - 1:4
В Самаре за сутки заболели 89 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
По данным газеты "Известия", ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров более 200 брендов.
Минпромторг РФ составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт
Подозреваемого задержали сотрудники полиции по горячим следам.
Хоккеист Роман Дидур погиб от ножевого ранения во время конфликта в центре Москвы
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня в Самаре официально открылся новый велосезон
В Самаре во всех районах города прошел заключительный Общегородской субботник
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

СМИ: Макрон лидирует на выборах президента Франции

24 апреля 2022 22:52
10
Согласно предварительным данным, которые передает BFM, действующий лидер страны получил 57,6% голосов.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон, согласно предварительным данным, побеждает во втором туре выборов главы государства, передает ТАСС, со ссылкой на телеканал BFM. Он получил 57,6% голосов избирателей.

Его соперница кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен завоевала 42,4% голосов. Ожидается, что уже в ближайшее время оба политика сделают заявления по итогам голосования.

Макрон находится на посту президента с 2017 года, когда впервые одержал победу над Ле Пен. После Жака Ширака он первый президент Франции, которому удалось переизбраться на второй срок.

В настоящий момент сотни сторонников Макрона ожидают его на Марсовом поле, где должен состояться большой митинг. В настоящее время президент находится в Елисейском дворце.

 

Фото:   Ludovic Marin, Pool via AP/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
24 апреля 2022  14:40
Дмитрий Азаров встретил Пасху вместе с земляками в Софийском соборе Самары
308
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с православной Пасхой
24 апреля 2022  13:03
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с православной Пасхой
292
Глава региона поблагодарил неравнодушных земляков за инициативность.
23 апреля 2022  16:25
Дмитрий Азаров поблагодарил участников общегородского субботника
692
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
587
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
631
Весь список