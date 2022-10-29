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СМИ: число погибших во время давки в столице Южной Кореи возросло до 120

29 октября 2022 22:25
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Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина.

Число погибших при давке в столице Южной Кореи Сеуле возросло до 120, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ заявляли о 59 погибших и 150 пострадавших.

Инцидент произошел в сеульском районе Итхэвон на вечеринках по случаю празднования Хеллоуина. Изначально было известно о том, что около 50 человек во время давки перенесли остановку сердца. Всего в экстренные службы поступил 81 звонок от граждан, которые сообщили, что испытывают трудности с дыханием.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль распорядился оказать первую помощь пострадавшим. Мэр Сеула О Се Хун на фоне произошедшего прервал свой визит в Европу.

Около трех часов ночи в воскресенье (21:00 субботы мск) правительство Сеула разослало жителям экстренное сообщение, в котором попросило всех находящихся в районе происшествия разойтись по домам. Как сообщил телеканал JTBC со ссылкой на анонимный источник, несмотря на инцидент, люди продолжали скапливаться в "узком переулке", где произошла давка, так как не знали о ситуации или игнорировали ее. Пожарным и работникам скорых пришлось оградить местность, чтобы не допустить притока народа.

 

Фото:   Jung Yeon-je/РИА Новости

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