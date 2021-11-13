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Слетавший в космос на корабле Безоса бизнесмен Глен де Фриз погиб в авиакатастрофе

13 ноября 2021 15:25
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Месяц назад Глен де Фриз побывал в космосе. Туда он отправился вместе с 90-летним актером из «Стартрека» Уильямом Шетнером.

Глава компании Medidata (разрабатывает ПО для фармацевтики) Глен де Фриз, который месяц назад совершил непродолжительный полет в космос на корабле New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin, погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщила пресс-служба Blue Origin, пишет РБК.

«Мы с огорчением узнали о внезапной смерти Глена де Фриза. Он привнес столько жизни и энергии всей команде Blue Origin и всему экипажу. Его любовь к авиации, его благотворительная работа и преданность своему делу будут долго вызывать уважение и восхищение», — говорится в сообщении.

Reuters, ссылаясь на полицию американского штата Нью-Джерси, сообщает, что самолет, на котором летел бизнесмен, разбился в четверг, 11 ноября, в округе Сассекс к северо-западу от Нью-Йорка. В полиции заявили, что на борту легкомоторного самолета находились два человека — 49-летний де Фриз и 54-летний Томас Фишер.

CNN сообщает, что самолет Cessna 172 по неизвестной пока причине упал в лесной массив в районе Хэмптона в 65 км от Нью-Йорка. Телеканал отмечает, что Фишер, который также погиб, является потомственным авиационным инструктором и главой компании Fischer Aviation, где де Фриз с 2016 года брал уроки летного мастерства.

 

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press/РБК
 

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