Sky News сообщил о гибели трех провалившихся под лед детей в Великобритании

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Трое детей провалились под лед и погибли на озере в городе Солихалл в графстве Уэст-Медлендс на западе Англии, сообщают "Известия" соссылкой на британский телеканал Sky News.

«Полиция подтвердила, что трое мальчиков в возрасте восьми, 10 и 11 лет погибли, упав в ледяное озеро в Солихалле», — указано в сообщении.

Известно, что под лед провалился также и четвертый мальчик, однако врачам удалось спасти его жизнь. Как сообщили в полиции города, поиски будут продолжаться, так как есть подозрения, что в воде могли оказаться еще двое детей.

Как заявил прибывший на место происшествия местный депутат Сакиб Бхатти, аварийно-спасательные службы прилагали героические усилия в ходе попытки спасти этих детей.

«[Поисковая] операция продолжалась всю ночь в этих действительно тяжелых условиях», — пояснил политик.

Он также предостерег сограждан ни в коем случае не выходить на лед, даже если он выглядит толстым и надежным.

Фото: news.sky.com/"Известия"