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Сильный пожар начался в районе железнодорожной станции в центре Лондона 

28 июня 2021 18:29
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В полиции не связывают инцидент с терроризмом.

Сильный пожар начался в понедельник в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл в одноименном районе в центральной части Лондона, передает ТАСС

"Нам известно о сильном пожаре в районе Элефант-энд-Касл, мы находимся на связи с лондонскими пожарными, которые прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении, распространенном на странице совета лондонского района Саутуарк в Twitter.

Sky News сообщает, что движение поездов через Элефант-энд-Касл в связи с пожаром было временно приостановлено. Кроме того, была проведена эвакуация людей из соседних жилых домов и офисных зданий. В настоящий момент подъезды к станции перекрыты. На месте тушения пожара работают порядка 100 сотрудников пожарной службы.

В столичной полиции заявили, что не связывают инцидент с терроризмом.

По сведениям газеты The Independent, которая ссылается на представителей полиции, власти не располагают информацией о пострадавших.

 

Фото:    Social media/via REUTERS/ТАСС

Теги: ж/д станция Лондон пожар

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