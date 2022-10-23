Си Цзиньпин займет должность генсека Компартии Китая в третий раз подряд

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В воскресенье, 23 октября, Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на очередной, уже третий срок подряд, передает «Синьхуа».

Действующий председатель КНР, таким образом, сохранит за собой посты главы государства и верховного главнокомандующего.

Избран также новый состав Политбюро ЦК КПК, включая семерых членов Постоянного комитета — это Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян. Ожидается, что по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая состоится в марте 2023 года, они займут должности премьера Госсовета КНР, председателя законодательного органа власти и другие важнейшие государственные посты, пишет Газета.

Китай не будет проводить политику гегемонизма и расширения своих границ, заверил председатель КНР Си Цзиньпин.