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Прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом 7 февраля сообщило ведомство на своем сайте.

«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах», — говорится в сообщении.

В связи с этим было решено, что инциденты газопроводов не могут входить в юрисдикцию шведских судов, пишут "Известия".

Превдарительное расследование возглавлял окружной прокурор Матс Юнгквист. Он заявил, что было проанализировано множество движений судов, проведен обширный осмотр места преступления и проведено несколько допросов. По его словам, Германия продолжает вести расследование.

«Немецкое предварительное расследование продолжается, и из-за секретности, которая царит в международном судебном сотрудничестве, я не могу далее комментировать состоявшееся сотрудничество. В связи с этим я также не смогу дальше ничего комментировать выводы шведского расследования или комментировать каких-либо подозреваемых в шведском расследовании», — отметил он.

6 февраля генпрокуратура ФРГ сообщила о продолжении расследования по «Северным потокам». Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия неоднократно запрашивала данные по расследованию взрывов на «Северных потоках», однако ни разу не получила ответа.