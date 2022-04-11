Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО уже летом.

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Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники. Хельсинки, как ожидается, подадут заявление на вступление в Североатлантический альянс в июне, а за ними – Стокгольм, – отмечает издание.

По информации источников, власти Швеции и Финляндии совместно работают над достижением консенсуса внутри своих стран по вопросу вступления в НАТО, однако окончательное решение каждое государство примет самостоятельно.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало одной из самых обсуждаемых тем во время встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе, передает Радио Маяк.