Швеция, Дания и ФРГ отказались совместно расследовать диверсии на "Северных потоках"

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Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования диверсии на "Северных потоках", теперь каждая из этих стран будет вести собственное расследование, сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD.

"Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов и выяснить, кто несет ответственность за это. Но этого все-таки не произойдет", — говорится в сообщении новостного портала со ссылкой на источники ARD в правительственных кругах.

Отмечается, что совместной следственной группы больше не существует. По данным СМИ, сначала Швеция вышла из состава группы, а затем и Дания. Уточняется, что Швеция выразила обеспокоенность по поводу секретности, пишет РИА Новости.