Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России

Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте. Об этом сообщила газета Ведомости со ссылкой на источники в российских IT-компаниях.



При попытке попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Однако, при переходе на страницу со включенным VPN, каталог становится доступен.



Шрифт Times New Roman был разработан в 1932 типографом Стэнли Морисоном и художником Виктором Лэрдентом. Он использовался в газете The Times, что позволило повысить удобочитаемость и сэкономить больше пространства. До 2007 года шрифт использовался по умолчанию в операционной системе Microsoft.



Шрифт обрел популярность. В частности, он используется в официальной документации Госдепартамента США и Министерством обороны России, пишет РБК.