Школьный автобус в Китае насмерть задавил 11 человек

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В китайском городе Тайань восточной провинции Шаньдун школьный автобус насмерть задавил 11 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что инцидент произошел около семи утра 3 сентября. Автобус потерял управление и наехал на родителей и школьников, которые шли по обочине дороги.

В результате произошедшего погибли 11 человек, среди них шесть взрослых и пятеро детей. Еще 13 человек получили различные травмы. Водителя автобуса задержали, причины аварии устанавливаются, пишет Лента.