Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте

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Сенат США проголосовал против исторического импичмента экс-президенту США Дональду Трампу. Трансляция процесса велась телеканалом CNBC и другими американскими СМИ, передает РБК.



За обвинение бывшему главе государства в подстрекательстве к мятежу проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось минимум 67 голосов «за».



Рассмотрение импичменту Трампу началось 9 февраля после утверждения его процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.



До этого сенаторы от Демократической партии предложили вызвать свидетелей, однако это вызвало негативную реакцию защиты Трампа и требование также вызвать своих свидетелей. Вместо этого к делу приобщили письменные заявления конгрессвумен Джейми Херреры Батлер и неназванных лиц.



Сам Трамп отказался присутствовать на процессе и давать показания. Обвинители экс-президента заявляли, что отказ может рассматриваться в пользу виновности бывшего хозяина Белого дома. Его защита считала импичмент неконституционным, поскольку Трамп больше не занимает государственный пост.



6 января не согласные с итогами выборов президента сторонники Трампа после митинга в его поддержку в Вашингтоне взяли штурмом здание Капитолия. В результате зданию был нанесен ущерб, погибли пять человек (среди них один полицейский), не менее 60 человек были ранены.



После этого члены американского конгресса, в том числе несколько республиканцев, обвинили Трампа в подстрекательстве к беспорядкам и призвали объявить ему импичмент. Он стал первым в истории США повторным импичментом президенту.



Первый импичмент Трампу инициировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года. Поводом для него стали публикации переговоров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер пытался склонить Киев начать расследование деятельности Хантера Байдена — сына Джо Байдена, главного соперника Трампа на выборах 2020 года, ставшего в итоге 46-м президентом США.



Лидеры Демократической партии заявляли, что Трамп использовал свое положение (заморозка военной помощи Украине), чтобы давить на Зеленского. Импичмент объявили по двум статьям — о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию конгресса. Трамп эти обвинения отвергал. В феврале 2020 года сенат оправдал его по обеим статьям.





Фото: Drew Angerer / Getty Images / РБК