Семья погибшей от случайного выстрела съемках в США оператора подала в суд на Алека Болдуина

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Семья оператора Галины Хатчинс, погибшей в 2021 году от случайного выстрела на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust), подала иск с обвинениями в непредумышленном убийстве в отношении актера и продюсера Алека Болдуина и других создателей фильма, передает ТАСС.

"Ответчик Болдуин, продюсеры <...> были в курсе проблем с безопасностью при обращении с огнестрельным оружием на съемочной площадке "Ржавчины" и не предприняли мер по исправлению ситуации, чтобы убедиться, что базовые правила техники безопасности при работе с огнестрельным оружием соблюдались 21 октября 2021 года", - приводит журнал Forbes выдержку из искового заявления.

По мнению представителей защиты семьи Хатчинс, к смерти оператора привели "халатность и меры по сокращению издержек".

Несчастный случай произошел в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина" с участием Болдуина, который также выступает одним из продюсеров фильма. Во время репетиции актер выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми, а не холостыми патронами. Ранения получили Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Врачи не смогли спасти оператора. Режиссера через несколько часов выписали из больницы. Съемки фильма приостановлены.

В настоящее время офис шерифа и прокуратура Санта-Фе ведут расследование инцидента, сам актер виновным в произошедшем себя не считает. В интервью телекомпании ABC в начале декабря он заявил, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений.

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