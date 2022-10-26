Семиметровый питон в Индонезии проглотил женщину целиком

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В Индонезии огромный питон длиной 7 м полностью проглотил 54-летнюю местную жительницу. Как сообщает MSN News 26 октября, поисковая группа из полицейских и жителей деревни, отправившись на поиски пропавшей сборщицы каучука нашла только сандалии, куртку и нож женщины, пишут "Известия".

Затем им удалось обнаружить огромного питона, который выслеживал очередную жертву. Когда полицейские убили рептилию и разрезали ее живот, там было найдено тело погибшей, которая пропала 23 октября.

«Жертва была найдена в желудке у змеи», — заявил шеф местной полиции.

Фото: ru.freepik.com