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Семилетний бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен

11 августа 2023 22:08
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Семилетний бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен

Судебный процесс по расторжению брака звездных американских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта завершен спустя семь лет. Об этом 11 августа сообщает таблоид In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Согласно решению суда, Джоли сохранила полную опеку над тремя несовершеннолетними детьми пары, в то время как Питту предоставили право на посещение в установленное время.

Кроме того, Брэд Питт выплатит Анджелине Джоли $250 млн за свою долю совместно приобретенной винодельни во Франции. Именно из-за этого имущества скандальный развод растянулся на столь долгий срок.

По данным источника, до последнего сохранялась большая опасность банкротства звездной актрисы из-за огромных расходов на судебные разбирательства по делу о разводе.

Голливудские актеры начали встречаться в 2005-м. Год спустя Джоли заявила, что беременна от Питта. Несмотря на долгую совместную жизнь и общих детей, пара заключила брак лишь в 2014 году, а в 2016-м Анджелина Джоли подала документы на развод. Причиной для расторжения брака стал инцидент в самолете, когда нетрезвый Питт угрожал Джоли и их детям. Впоследствии актриса не раз рассказывала об агрессивном поведении Питта и его проблемах с алкоголем, пишут "Известия".

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