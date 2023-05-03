Семиклассник, убивший девять человек в сербской школе, не понесет наказания

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Прокуратура Белграда сообщила, что малолетнего преступника, устроившего бойню в школе, не могут наказать в силу возраста. С мальчиком будут работать психиатры.

Подростка, напавшего с двумя пистолетами и коктейлями Молотова на школьников и учителей, поместят в психиатрическую лечебницу. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на заявление президента Сербии Александра Вучича.

По уточненным данным, на месте нападения правоохранителями найдено 56 гильз, то есть, 13-летний мальчик в ходе нападения расстрелял четыре магазина по 18 патронов. По словам Вучича, у Косты Кецмановича не было очевидных причин для совершения такого жестокого преступления. Мальчика не обижали в школе, он рос в обеспеченной семье и был отличником. Единственной проблемой в его отношениях со сверстниками было то, что но "не совсем сблизился с одноклассниками".

По данным президента Сербии, мальчика поместят в особое отделение клиники нейропсихиатрии. Отец подростка задержан по подозрению в ненадлежащем хранении оружия. Пистолеты, из которых велась стрельба, были оформлены на мужчину с соблюдением всех норм закона. Кроме того, в полицию вызвали и мать мальчика, пишет Смотрим.