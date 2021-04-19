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Сегодня станет известно новое руководство Кубы. Съезд Коммунистической партии тайно проголосовал за кандидатов в члены Центрального Комитета, итоги объявят на заключительном заседании.

Политологи прогнозируют, что место Рауля Кастро во главе партии займет нынешний президент Кубы Мигель Диас-Канель, который с 2018 года возглавляет также кабинет министров и Госсовет., передает Радио Маяк

Рауль Кастро с 1959 года находился в высшем эшелоне власти Острова свободы, был главой государства и главнокомандующим вооруженными силами. В течение последних десяти лет возглавлял Коммунистическую партию Кубы.