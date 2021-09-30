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Саркози признан виновным в незаконном финансировании президентской кампании

30 сентября 2021 13:32
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Саркози признан виновным в незаконном финансировании президентской кампании

Суд Парижа признал экс-президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году, – передает РИА Новости .

Судья продолжает зачитывать приговор. Наказание ещё не оглашено. Ранее прокуратура потребовала приговорить Саркози к шести месяцам тюрьмы. В дополнение сторона обвинения попросила назначить ему еще шесть месяцев условно и штраф 3 тыс 750 евро.

Сам Саркози не пришёл на оглашение приговора. Он занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. По версии следствия, на проигранную предвыборную кампанию команда Саркози потратила 43 миллиона евро. Это почти в два раза больше положенной по закону суммы.

Затем незаконное финансирование предвыборной кампании списали на расходы по организации митингов и других событий партии республиканцев. На скамье подсудимых еще 13 человек – их обвиняют в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.

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