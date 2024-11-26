Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

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В Великобритании в возрасте 112 лет умер Джон Альфред Тиннисвуд. Об этом сообщает Daily Mirror.

Тиннисвуд был признан самым старым мужчиной в мире в апреле этого года. Статус старейшего мужчины в мире перешел к нему после смерти предыдущего его обладателя, 114-летнего венесуэльца Хуана Висента Переса Моры. До этого, в 2020 году, после 111-го дня рождения его признали старым мужчиной Великобритании.

Тиннисвуда не стало в понедельник, 25 ноября, в доме престарелых в городе Саутпорте, где он жил. По словам родных, в последние дни жизни долгожитель был окружен «любовью и музыкой». Свое долголетие Тиннисвуд объяснял обычной удачей и большим количеством физической активности в молодости. «Ты либо живешь долго, либо коротко, и с этим ничего не поделаешь. Я не чувствую этого возраста, не переживаю по этому поводу. Возможно, именно поэтому я его достиг», — говорил Тиннисвуд в интервью.

Джон Альфред Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года. Он был старейшим ветераном Второй мировой войны. Большую часть жизни он проработал бухгалтером в нефтеперерабатывающих компаниях Shell и BP. Последние 40 лет он прожил вдовцом, пишет Лента.