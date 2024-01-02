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Самолет японской авиакомпании загорелся при посадке в международном аэропорту Токио

2 января 2024 17:13
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Возгорание могло произойти после столкновения лайнера с самолетом береговой охраны.

Самолет японской авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханэда в Токио, свидетельствуют кадры с камеры телеканала NHK, установленной в воздушной гавани, передает РИА Новости.

На записи видно, что сразу после приземления самолет охватывает яркое пламя, из иллюминаторов валит черный дым.

Это был внутренний рейс, он прибыл из Саппоро. На борту были 379 пассажиров (из них восемь детей) и членов экипажа. Всем им удалось эвакуироваться.

По информации агентства Киодо, возгорание могло произойти после столкновения лайнера с самолетом береговой охраны. Как заявили представители авиакомпании, это случилось в тот момент посадки, когда другой самолет находился на взлетно-посадочной полосе.

Самолет береговой охраны после столкновения тоже загорелся. На борту было шесть человек. Сообщается, что пилот мог получить ранения, остальные пятеро погибли.

 

Фото:   источник freepik.com

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