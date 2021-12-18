Самая старая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

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Самая старая жительница Китая Алимихан Сейити скончалась в возрасте 135 лет, сообщает РБК со ссылкой на китайское информагентство Xinhua.



Алимихан Сейити родилась в 1886 году в селе Комушерик префектуры Кашгар. В 2013 году Сейити возглавила список старейших людей Китая. Рейтинг составляет Китайская ассоциация геронтологии и гериатрии.



Комушерик известен как «поселок долголетия», в котором многим людям больше 90 лет. Правительство предоставляет бесплатное медицинское обследование для всех жителей старше 60 лет и ежемесячные субсидии на лечение.



По данным Росстата за 2019 год, в России были живы 20 582 человек старше 100 лет. По сравнению с 2017 годом их число увеличилось на 17%. «Численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась», — отметили в Росстате. Женщины составляли 70% от числа долгожителей, а мужчины 30%.





Фото: Hap / Quirky China News / Shutterstock / РБК