Россиянка за стрельбу принесла России первую золотую медаль Олимпиады

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Россиянка Виталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Тем временем, российская дзюдоистка Наталья Кузютина одержала победу в стартовом поединке. В первом в весовой категории до 52 килограммов россиянка нанесла поражение сопернице из Панамы. Спортсменка выиграла досрочно – за 2 минуты 10 секунд. Женская сборная России победила команду Украины со счетом 6:2 в матче 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука. В четвертьфинале, который пройдет сегодня же, российские лучницы встретятся с командой США.

А вот волейболистки сборной России потерпели поражение от соперниц из сборной Италии в матче первого тура группового этапа Игр-2020 в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:0. Команды представляют группу В, в которую также входят Турция, Китай, США, Аргентина. Для выхода в плей-офф надо занять место с первого по четвертое, передает Радио Маяк.