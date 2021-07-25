Я нашел ошибку
Главные новости:
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
Если с 12 по 18 июля оперштаб сообщал о 174 800 заболевших, то с 19 по 25 июля - о 168 408.
В России впервые с мая снизилось число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом
В составе команды гандболистки тольяттинской «Лады» Ольга Фомина и Анастасия Лагина (пока находится в резерве).
Женская гандбольная сборная России провела первый матч на Олимпийских играх в Токио
В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОГИБДД установили и задержали водителя автомашины "Lada-Granta".
В Ставропольском районе автомобиль сбил насмерть женщину, водитель с места ДТП скрылся
В российских вузах начнут готовить футурологов
В российских вузах начнут готовить футурологов
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции
6 из 10 россиян против повторного введения самоизоляции
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Суд закрыл уголовное дело в отношении экс-главы Минстроя Самарской области
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Россиянка за стрельбу принесла России первую золотую медаль Олимпиады

25 июля 2021 10:11
219
Россиянка за стрельбу принесла России первую золотую медаль Олимпиады

Россиянка Виталина Бацарашкина принесла России первую золотую медаль Олимпиады в Токио, победив в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг.

Тем временем, российская дзюдоистка Наталья Кузютина одержала победу в стартовом поединке. В первом в весовой категории до 52 килограммов россиянка нанесла поражение сопернице из Панамы. Спортсменка выиграла досрочно – за 2 минуты 10 секунд. Женская сборная России победила команду Украины со счетом 6:2 в матче 1/8 финала олимпийского турнира по стрельбе из лука. В четвертьфинале, который пройдет сегодня же, российские лучницы встретятся с командой США.

А вот волейболистки сборной России потерпели поражение от соперниц из сборной Италии в матче первого тура группового этапа Игр-2020 в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:0. Команды представляют группу В, в которую также входят Турция, Китай, США, Аргентина. Для выхода в плей-офф надо занять место с первого по четвертое, передает Радио Маяк.

Теги: олимпиада Олимпийские игры

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарский гребец Александр Вязовкин вышел в полуфинал на Олимпиаде
25 июля 2021, 12:55
Самарский гребец Александр Вязовкин вышел в полуфинал на Олимпиаде
Об этом сообщает Минспорта региона. Спорт
183
Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77
23 июля 2021, 10:03
Сборная Россия на парад открытия Олимпиады выйдет под №77
Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на соревнования в шести японских префектурах, включая Токио. Общество
470
39 самарских спортсменов претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио
21 мая 2021, 13:37
39 самарских спортсменов претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио
В том числе уже 7 самарских спортсменов завоевали личные олимпийские лицензии.   Спортивные достижения
745
В центре внимания
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021  15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
103
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 июля 2021  13:44
Еще 336 жителей Самарской области заболели коронавирусом
205
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021  19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
1240
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
934
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
842
Весь список