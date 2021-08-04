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Россиянка убита в провинции Малага в Испании, подозреваемый - ее сожитель - задержан, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

По его информации, подозреваемым в убийстве 36-летней женщины является 53-летний мужчина, с которым она проживала вместе в течение нескольких месяцев. Преступление было совершено в понедельник в населенном пункте Ринкон-де-ла-Виктория. Подозреваемый был задержан гражданской гвардией Испании.

Председатель правительства Испании Педро Санчес выразил соболезнования в связи со случившимся. "Моя солидарность <...> с семьей женщины, убитой в [муниципалитете] Ринкон-де-ла-Виктория, - написал в Twitter испанский премьер. - Нам необходимо участие всего общества, чтобы остановить насилие в отношении женщин".

"Посольство находится в контакте с родственниками погибшей, оказывает им необходимую помощь в рамках своих полномочий, а также взаимодействует с компетентными органами Испании", - уточнили в российском диппредставительстве в Мадриде.

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