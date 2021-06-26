Россиянин из списка богатейших бизнесменов Forbes умер от коронавируса в Монако

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Частный инвестор Олег Бурлаков, входящий в список 200 богатейших российских бизнесменов, скончался от коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на знакомого Бурлакова и приятеля его супруги, передает РБК.



Собеседник журнала рассказал, что 72-летний инвестор умер в Монако, где проживал в последние годы. Недавно он вернулся туда из Москвы.



Состояние Бурлакова оценивается в $650 млн, он занимал 177-е место в российском рейтинге Forbes.

Он был известен как обладатель уникальной яхты, работающей на солнечной и ветряной энергии.





Фото: Giovanni Romero / TheYachtPhoto / imago stock&people / Global Look Press / РБК

