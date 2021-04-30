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Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая

30 апреля 2021 13:31
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Россияне смогут увидеть суперлуние и лунное затмение в конце мая

Суперлуние произойдет в конце мая текущего года и будет сопровождаться полным лунным затмением, которое смогут наблюдать жители Дальнего Востока РФ.

«26 мая — полное лунное затмение во время суперлуния с глубиной погружения в северную часть земной тени на 1,02 лунного диаметра, видимое на Дальнем Востоке России», — рассказали «РИА Новости» в московском планетарии в пятницу, 30 апреля.

Отмечается, что полные, частные, а также полутеневые фазы смогут увидеть жители западного побережья Северной Америки, Индонезии, Австралии, а также на восточном побережье Азии. Однако, на территории России полную фазу затмения смогут наблюдать только жители Дальнего Востока в вечернее время.

«В России на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке», — добавили в планетарии.

Кроме того, также 26 мая произойдет явление под названием суперлуние, при котором Луна будет наиболее близко к Земле, и, соответственно, займет на небе больший диаметр. При этом своего максимума она достигнет в 14:14 по мск, пишут "Известия".

Теги: атмение луна суперлуние

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