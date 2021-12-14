Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН по климату и безопасности

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Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН, которая связывает вопросы климата и безопасности. Резолюцию внесли на рассмотрение Ирландия и Нигер, соавторами выступили 113 стран. Против проголосовали Индия и Россия. Наша страна использовала право вето и заблокировала принятие документа. Китай воздержался.



До этого Россия использовала право вето в Совбезе ООН в июле прошлого года при голосовании по резолюции о трансграничной помощи Сирии, предложенной рядом западных стран. Позднее по этому вопросу была принята компромиссная резолюция.

За прошедшее с того момента время право вето применялось лишь раз. Им воспользовались США 31 августа 2020 года, когда их представитель проголосовал против резолюции об уголовном преследовании, реабилитации и реинтеграции иностранных террористов-боевиков.

Среди соавторов того проекта были Россия, Китай, Бельгия, Франция и Германия, передает Радио Маяк.