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Россия и США отправят совместную миссию на Венеру
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Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

21 ноября 2021 10:30
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Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

РФ и США договорились о совместной миссии по исследованию Венеры, заявил в субботу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, Венера традиционно считалась "русской планетой", потому что туда садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету "с кромешным адом буквально вместо атмосферы".

Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры, сообщает РИА Новости.

"Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, Венера традиционно считалась "русской планетой", потому что туда садились только советские аппараты, а больше никто не отправлял посадочные аппараты на планету "с кромешным адом буквально вместо атмосферы".

Россия планирует в ноябре 2029 года отправить к Венере автоматическую станцию "Венера-Д", состоящую из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, ее поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы. Программа исследования Венеры включает еще две миссии: в июне 2031 года - для продолжения исследования атмосферы планеты, в июне 2034 года - для доставки на Землю образцов атмосферы, аэрозолей и, возможно, грунта с Венеры.

Ранее о своих планах исследования Венеры во второй половине десятилетия заявили в США. Они планируют отправить к Венере автоматические станции: Davinchi+ для изучения плотной атмосферы планеты и определения существования океана на ее поверхности и Veritas для составления геологической карты планеты.

Помимо России и США отправить научный аппарат к Венере планирует Индия в 2024 году - на орбитальной станции "Шукраян", в частности, будет установлен российско-французский прибор VIRAL для исследования атмосферы планеты. Кроме того, орбитальный аппарат для изучения Венеры намечает запустить Европа - EnVision.

Россия, как правопреемница СССР, имеет большой опыт исследования Венеры. В прессе в свое время эту ее называли "советской планетой", поскольку в общей сложности Советский Союз осуществил 10 успешных посадок на Венеру. Однако в современной российской истории это будет первая национальная миссия к Венере, хотя отечественные приборы стояли на зарубежных аппаратах, изучавших планету.

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