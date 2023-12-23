Российские рыболовы прокомментировали запрет на импорт в США

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Запрет на импорт рыбы и морепродуктов из России и переработанных в третьих странах ударит по рынку Соединенных Штатов. Об этом РИА Новости заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — заявил Зверев.

Он добавил, что запрет на импорт рыбопродукции в США уже вызвал подорожание краба и гостинично-ресторанного бизнеса в самих штатах. Теперь, после введения запрета минфина США, ситуация усугубится в отношении лосося, трески и минтая.

Зверев добавил, что в США за прошедшее десятилетие вылов этой рыбы сократился в два раза, что вызвало спрос на импорт.

До этого Джо Байден подписал указ, который ужесточает антироссийские санкции.

Кроме того, в страну больше нельзя импортировать рыбу и алмазы из РФ, даже если их обработали в третьем государстве. Теперь от финансовой системы США смогут отключить любые иностранные банки, которые власти заподозрят в сделках в пользу российской военной промышленности, пишет Газета.