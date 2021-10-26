Российские морские пехотинцы на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза из Панамы в Гвинейском заливе

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Российские морские пехотинцы с большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" на вертолете отогнали пиратов от контейнеровоза в Атлантике и предотвратили его захват. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Это произошло 25 октября в Гвинейском заливе. По информации военного ведомства, нападению пиратов подвергся контейнеровоз "Люция", идущий под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

Как уточнили в Минобороны РФ, после получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты. Отмечается, что пираты покинули судно при подлете военного вертолета, сели в быстроходную лодку и направились в сторону берега на полной скорости. Позже с БПК "Вице-адмирал Кулаков" на борт контейнеровоза высадили группу антитеррора, она освободила экипаж и приступила к досмотру судна.

В Гвинейском заливе в течение трех недель действуют отряд кораблей и судов Северного флота в составе спасательного буксирного судна "Алтай", среднего морского танкера "Академик Пашин" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания, проводя с помощью палубной авиации мониторинг надводной обстановки.

Фото: Минобороны России