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Российские дипломаты в Нью-Йорке сообщили об отключенных телефонах

19 января 2021 19:19
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Американцы отсутствие связи объясняют техническими проблемами.

Российские дипломаты в Нью-Йорке второй день сталкиваются с проблемами со связью, передает РБК. Соответствующее сообщение появилось в Twitter российского генерального консульства в Нью-Йорке.

«С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении.

В связи с этим дипломаты попросили обращаться на электронную почту.

Как рассказали в консульстве «РИА Новости», американцы отсутствие связи объясняют техническими проблемами. «Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — заявили дипломаты.

 

Фото:   pixabay

 

 

 

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