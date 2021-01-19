Российские дипломаты в Нью-Йорке сообщили об отключенных телефонах

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Российские дипломаты в Нью-Йорке второй день сталкиваются с проблемами со связью, передает РБК. Соответствующее сообщение появилось в Twitter российского генерального консульства в Нью-Йорке.



«С 18 января с.г. американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии Генерального консульства России в Нью-Йорке, периодически возникают перебои с доступом в интернет», — говорится в сообщении.



В связи с этим дипломаты попросили обращаться на электронную почту.



Как рассказали в консульстве «РИА Новости», американцы отсутствие связи объясняют техническими проблемами. «Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна, и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — заявили дипломаты.

Фото: pixabay



