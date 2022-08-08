РФ и Турция переходят на нацвалюты в торговле

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Ожидается полный переход на торговлю в национальных валютах между Россией и Турцией, сообщила турецкая газета Milliyet.

Рубль будет использоваться и для расчетов за газ. В ходе встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана неделей ранее была достигнута договоренность о начале перехода на рублевые расчеты при оплате поставок российского газа.

"Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", – сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам переговоров.

По его словам, на переговорах также подробно обсуждалось строительство АЭС "Аккую" и газопровод "Турецкий поток". "Достигнуты очень важные решения, которые по сути выводят на новый уровень развитие наших отношений в торговле и экономике, практически по всем отраслям. В том числе в транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, в туризме, в сфере IT-технологий и ЖКХ", – указал он. Беседа двух лидеров продолжалась более четырех часов, сообщает Смотрим.