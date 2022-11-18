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Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине. Об этом в Twitter сообщил старший корреспондент в американском парламенте Генри Роджерс (Henry Rodgers).

Законотворцы внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств. Также они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование. Автором документа стала конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву», пишет Лента.

Она отметила, что США собирает налоги из тяжело заработанных долларов, а в Конгресс приезжают украинские солдаты-инвалиды, которых используют как марионеток, чтобы эти деньги достались [президенту Украины Владимиру} Зеленскому/

15 ноября президент США Джо Байден запросил у Конгресса еще 37 миллиардов долларов на помощь Украине. Такая сумма была озвучена после заверений Белого дома, что Вашингтон продолжит предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО, «столько, сколько потребуется».