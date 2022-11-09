Республиканцы опередили демократов на промежуточных выборах в США

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По предварительным подсчетам, Республиканская партия заняла 220 мест в палате представителей Конгресса США, опередив соперников (по данным на 08.10 мск). Демократическая партия при этом заняла 215 кресел, свидетельствуют данные NBC News.

Подсчеты ведутся в реальном времени, итоговые данные пока не опубликованы.

Телеканал также прогнозирует, что нынешняя спикер палаты представителей от демократов Нэнси Пелоси может войти в состав Конгресса.

Голосование на промежуточных выборах в Конгресс США завершилось в некоторых штатах — например, некоторых округах в Индиане и Кентукки — уже в 18.00 по местному времени (02.00 мск). Последними принимать бюллетени прекратили участки в штатах Аляска и Гавайи (в 00.00 по местному времени, или 08.00 мск).

По итогам голосования будут избраны все 435 членов палаты представителей и треть Сената. Кроме того, избираются губернаторы 36 штатов и трех заморских территорий США, пишет Лента.