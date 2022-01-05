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Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь упал до рекордно низкого показателя, опустившись до 44%. Об этом свидетельствуют данные исследования телеканала CNBC.

Телефонный опрос был проведен среди почти 2 000 респондентов – зарегистрированных избирателей. 56% респондентов не одобряют работу президента США. Наибольшее недовольство американцев в декабре вызывала экономическая ситуация в стране (73% считают ее плачевной), прежде всего их беспокоит инфляция. Более половины опрошенных недовольны тем, как Байден справляется с пандемией коронавируса, при этом 38% респондентов считают, что ситуация с COVID-19 ухудшилась в сравнении с предыдущим годом. Отмечается, что в исследовании приняло участие практически равное число сторонников демократов и республиканцев.

Предыдущий антирекорд популярности Байдена был установлен в сентябре прошлого года, тогда неудовлетворение работой американского лидера высказали 54% участников опроса, поддержку выразили 46%, передает Радио Маяк.