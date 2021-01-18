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Взрыв на золотом руднике в районе Цися произошел днем 10 января, примерно в 240 м от входа в шахту.
Рабочие из-под завалов, обрушившейся в Китае 10 января шахты, передали записку
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Рабочие из-под завалов, обрушившейся в Китае 10 января шахты, передали записку

18 января 2021 16:54
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Взрыв на золотом руднике в районе Цися произошел днем 10 января, примерно в 240 м от входа в шахту.

В китайской провинции Шаньдун спасатели получили записку от рабочих, которых завалило в шахте 10 января, передает РБК. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». В записке говорится, что живы 12 рабочих, оказавшихся под завалами.

По словам спасателей, они почувствовали, что люди в шахте тянут за металлические канаты, с помощью которых спасатели передают вниз продовольствие. Спасатели также слышали, как замурованные обломками люди передают звуковые сигналы.

Взрыв на золотом руднике в районе Цися произошел днем 10 января, примерно в 240 м от входа в шахту. В 600 м от произошедшего работали 22 работника. Ситуация в отношении еще десяти человек, которые остались в шахте, пока остается неясной.

Как передавало ранее, 15 января, агентство «Синьхуа», из-за этого инцидента руководство китайской Компартии сместило со своих постов двух чиновников провинции Шаньдун, в том числе мэра муниципалитета Цися. Для помощи оказавшимся под завалами были направлены более 300 спасателей.

 

Фото: Wang Kai / Xinhua / AP / РБК

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