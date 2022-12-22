Пустыня, снег и потоп: как электрический грузовик Tesla проверяют на прочность

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Tesla выпустила видео о том, как электрический грузовик Tesla Semi проходит тестирование на надежность и долговечность, сообщает iphones.ru, со ссылкой на Electrek.

В ходе демонстрации авторы показали различные условия, через которые проезжает грузовик. В том числе, речь идет про пустыню с различными объектами на дороге, снег и даже потоп.

Во всех случаях новинка проезжает с легкостью.

Ранее Tesla начала поставлять Tesla Semi первым клиентам. Крупнейшим из них стала Pepsi, оформившая самый первый заказ.

Фото: iphones.ru