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Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе

4 марта 2021 22:36
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В течение примерно четырех минут он поднялся на высоту 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом.

Компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался, передает ТАСС. Трансляция велась на портале YouTube.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск). В течение примерно четырех минут он поднялся на высоту 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Испытания продолжались шесть минут 29 секунд.

На кадрах видно, что часть корпуса корабля во время приземления была охвачена пламенем. Его пытались потушить.

Ведущий трансляции Джон Инспракер отметил, что Starship "удалось плавно посадить на площадку". Он констатировал, что главной задачей испытаний был "сбор данных о контроле за кораблем" во время его снижения. "У нас это успешно получилось", - сказал представитель SpaceX.

После этого компания прекратила трансляцию, однако ее продолжил ряд интернет-порталов. Примерно через восемь минут после посадки, когда огня уже не было видно, корабль взорвался. В SpaceX пока в официальном порядке не пояснили, почему именно это произошло.

Комментарий Маска

Руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировал произошедшее в Twitter. "Starship SN10 приземлился в целости и сохранности", - написал он. "Покойся с миром, SN10, почетная отставка", - добавил Маск.

"Команда SpaceX работает замечательно!" - подчеркнул он. Маск выразил уверенность в том, что "однажды полеты кораблей Starship станут обычным делом". По словам предпринимателя, это "станет истинной мерой успеха".

Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Маск уточнил, что причиной этого стали неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.

Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы взрывались сразу при соприкосновении с площадкой.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

 

Фото:   соцсети

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