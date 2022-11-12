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Прототип главного героя фильма «Терминал» Тома Хэнкса скончался в аэропорту Парижа

12 ноября 2022 21:16
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В отличие от персонажа кинокартины Карими Насери не был ограничен стенами аэропорта.

Беженец из Ирана Меран Карими Насери, ставший прототипом героя Тома Хэнкса из фильма «Терминал», скончался в аэропорту Шарль де Голль в Париже. Об этом 12 ноября сообщает корреспондент ТАСС, пишут "Известия".

«Я могу подтвердить, что он умер сегодня в полдень в терминале 2F аэропорта, где он проживал последние несколько недель», — приводит агентство слова источника в администрации воздушной гавани.

Отмечается, что в отличие от персонажа кинокартины Карими Насери не был ограничен стенами аэропорта и мог спокойно выходить на улицу, так как обладал видом на жительство во Франции, а также статусом беженца.

«Он никогда не был заперт в зоне посадки на рейсы вопреки впечатлению, которое могла произвести кинокартина. Он всегда был в общественной зоне со стороны города и мог пойти куда хочет. Его никогда не покидали на произвол судьбы, о нем заботились представители служб аэропорта», — рассказал источник, добавив, что иранец также не был стеснен в деньгах и жил за счет гонораров после съемок фильма Стивена Спилберга.

Тем не менее сообщается, что обитатель воздушной гавани имел проблемы с ментальным здоровьем и был убежден, что у него по-прежнему существуют сложности с документами, и из-за этого регулярно возвращался в привычную и безопасную для себя зону.

Меран Карими Насери родился в иранском городе Масжеде-Солейман где-то между 1945 и 1953 годами, точных данных даты его рождения не сохранилось. Насери был лишен гражданства в Иране за участие в акциях протеста против правительства страны и с 1977 по 1981 год пытался получить политическое убежище в шести странах, пока наконец ему не был предоставлен статус беженца в Бельгии.

Однако когда он решил переехать в Великобританию, в момент пересадки в парижском аэропорту лишился портфеля со своими документами. С 26 августа 1988 года он жил в терминале 1 аэропорта Шарль де Голль, перебиваясь случайными заработками в окрестностях аэропорта, и был известен под именем Сэр Альфред.

Казус образовался из-за того, что иранец прибыл в Париж на законных основаниях, однако и выслать его не могли из-за лишения гражданства. Тем не менее в 1999 году его адвокат смог добиться того, что ему выдали разрешение на проживание на территории Франции.

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