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Производство вина во Франции оказалось под угрозой

20 августа 2022 10:36
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Производство вина во Франции оказалось под угрозой

Менеджер по развитию французской ассоциации виноделов Vignerons Engagés Амели Пети рассказала, что во Франции будет меньше объемов вина в этом году на фоне засухи и аномальной жары. Ее слова передает РИА Новости.

Тем не менее катастрофических потерь не предвидится и совсем без вина французы не останутся, утешила Пети. «Есть много климатических факторов, которые с начала 2022 года повлияли на производство вина. Это, например, заморозки и град, которые привели к снижению объемов продукции в разных виноградниках во Франции, а летом еще засуха и сильная жара, которые также отразятся на объемах производимого вина», — объяснила она.

Пети сообщила, в начале цветения виноградников было не так много влаги из-за рано наступившей засухи в этом году. Пришедшая же летом аномальная жара лишь только усиливала испарение воды в виноградных лозах. «В этом году мы ожидаем 44 млн гектолитров вина – это больше, чем в 2021 году, так как тогда весенние заморозки сильно повлияли на урожай во многих регионах», — проинформировала представитель ассоциации виноделов, добавив, что это все же меньше, чем ожидалось.

Ни один из сортов вина не находится под угрозой исчезновения, заявила Пети, подчеркнув, что некоторые из них будут представлены в меньших объемах. Он также выразила надежду заполнить запасы в погребах в этом году. По ее мнению, особенно пострадавшими от климатических условий французскими регионами, в которых занимаются виноделием, стали Луара, Бургундия и Бордо, пишет Лента.

В прошлом году французское вино тоже оказалось под угрозой. Тогда на объемах сказались весенние заморозки, уничтожившие значительную часть виноградников. Отмечалось, что производство вина во Франции снизится на 29 процентов по итогам 2021 года.

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