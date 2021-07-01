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Принцессе Диане сегодня исполнилось бы 60 лет. Ее называли королевой сердец, она была иконой стиля, запомнилась своей тягой к благотворительности и состраданием к людям. В честь памятной даты в саду Кенсингтонского дворца будет установлен монумент с её изображением.

Идея о возведении памятника пришла ее сыновьям – принцам Уильяму и Гарри – четыре года назад, когда они отмечали 20-летие со дня смерти матери.

Сегодня братья, которые, как пишут СМИ, поссорились на недавних похоронах деда – принца Филиппа – снова встретятся лицом к лицу, передает Радио Маяк.