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Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II стал новым королем Великобритании. Чарльз на ночь останется в замке Балморал, где умерла королева, а в Лондон вернется завтра, сообщается на сайте Букингемского дворца, сообщает kommersant.ru.

Наследник восходит на престол немедленно после смерти монарха. В течение суток собирается Совет по престолонаследию, который формально объявляет монарха умершим и о восшествии наследника на престол. По данным The Guardian, церемония коронации Чарльза пройдет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.

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