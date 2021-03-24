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Принц Гарри получил работу в американской компании

24 марта 2021 09:35
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Принц Гарри получил работу в американской компании

Принц Гарри получил пост директора по взаимодействию в калифорнийской компании BetterUp, которая занимается коучингом и психическим здоровьем.

В его обязанности будет входить принятие стратегических решений по предлагаемым услугам, планирование благотворительной деятельности, а также общественные выступления по вопросам, касающимся психического здоровья.

Компания BetterUp, основанная в 2013, предоставляет профессиональные психологические консультации и коучинг.

На ее сайте принц Гарри представлен как ветеран военных действий, активный пропагандист психического здоровья и защитник окружающей среды.

«Я хочу помочь в том, чтобы воздействовать на жизнь людей, — заявил принц Гарри в интервью газете Wall Street Journal. — Проактивный коучинг предоставляет безграничные возможности для личностного развития и расширения кругозора, а также для повышения качества жизни в целом».

Принц Гарри не раз признавался в собственных психологических проблемах, которые ему постоянно приходилось преодолевать с самого детства, в частности, в том, как трудно ему было смириться с гибелью матери, принцессы Дианы, сообщает BBC News Русская служба.

Фото: Reuters

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