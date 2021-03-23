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Британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По ее сведениям, принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в стартапе, основанном в 2013 году в штате Калифорния. Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Ему после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, предстоит участвовать в очных совещаниях руководства и специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско.

Генеральный директор компании Алекси Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью прошлого года. Робишо надеется на то, что Гарри окажется полезен американскому предприятию.

Больше года назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечивать себе финансовую независимость.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL/ТАСС