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Принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp

23 марта 2021 20:48
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Принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в американском стартапе.

Британский принц Гарри получил должность в руководстве американской компании BetterUp, которая обучает навыкам карьерного роста, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По ее сведениям, принцу поручено заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье в стартапе, основанном в 2013 году в штате Калифорния. Гарри освободили от управления персоналом и составления финансовых отчетов. Ему после отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, предстоит участвовать в очных совещаниях руководства и специальных мероприятиях BetterUp в Сан-Франциско.

Генеральный директор компании Алекси Робишо подтвердил, что общие друзья познакомили его с британским принцем осенью прошлого года. Робишо надеется на то, что Гарри окажется полезен американскому предприятию.

Больше года назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечивать себе финансовую независимость.

 

Фото:   EPA-EFE/NEIL HALL/ТАСС

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