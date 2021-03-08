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Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной свадьбы

8 марта 2021 11:43
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Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной "королевской" свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной "королевской" свадьбы. Об этом рассказала супруга британского принца Гарри Меган Маркл в интервью телеканалу Си-би-эс. По её словам, об этом никто не знал.

Частная церемония без членов семьи и других гостей прошла на заднем дворе их дома в присутствии архиепископа Кентерберийского. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл, в мае 2018 года.

В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. В результате они лишились титулов "Их Королевских Высочеств" и нескольких патронажей. Королева дала им год на принятие окончательного решения, и в феврале нынешнего года Гарри и Маркл подтвердили, что не намерены возвращаться к королевским обязанностям, передает Радио Маяк.

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