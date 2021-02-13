При землетрясении в Японии пострадали не менее двадцати человек

146

По крайней мере 20 человек пострадали при землетрясении в Японии, передает РИА Новости. Об этом сообщило агентство Киодо.

Как минимум 20 человек получили ранения в префектурах Мияги и Фукусима на северо-востоке Японии, где произошло землетрясение магнитудой 7,1. Большинство получили ранения при падении.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии в 23-08 (17-08 МСК) в районе префектуры Фукусима в Тихом океане. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибальной японской шкале. Толчки ощущались и в Токио, сила толчков в центре столицы составила около 4 баллов.

На атомных электростанциях в этом районе нештатных ситуаций или утечки радиации не выявлено.

Правительство сообщило о том, что без электричества остался почти один миллион домохозяйств в районе Канто, где находится Токио, за исключением самой столицы, и в районе Тохоку.

Угрозы цунами нет. К этому часу информации о разрушениях нет, но поступают сообщения об одиночных возгораниях. Сообщается также об оползнях. Временно было остановлено движение скоростных электропоездов Синкансэн.

Фото: AP Photo / Koji Ueda / РИА Новости