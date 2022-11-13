Я нашел ошибку
Главные новости:
Масленникова отметила, что, в теории, от интенсивного употребления мандаринов может даже пожелтеть кожа.
Врач-педиатр Дарья Масленникова рассказала, что будет с организмом, если переесть мандаринов
Мужчина проведет 2,5 года в колонии строгого режима.
Тольяттинец осужден за неоднократное грубое нарушение ПДД
БК «Самара» - золото.
Завершились областные финальные матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего.
При взрыве в Стамбуле погибли шесть человек, пострадали — 53
Завершилась неделя визитом министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Итоги недели: наш регион - в центре федерального внимания
38 медучреждений оснащены современными системами эндоскопической визуализации, гибкими эндоскопами, автоматическими установками для дезинфекции аппаратов.
Высококлассное оборудование помогает врачам региона эффективно выявлять и лечить предопухолевые патологии
В суперфинале самарские баскетболисты обыграли Baikal из Москвы со счетом 19:17. 
БК "Самара" - обладатель первого Суперкубка Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3
Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение, отметил он. 
Путин поручил провести демобилизацию призванных на службу студентов ДНР и ЛНР
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные

При взрыве в Стамбуле погибли шесть человек, пострадали — 53

13 ноября 2022 20:28
158
Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего.

Число погибших при взрыве в Стамбуле увеличилось до шести человек, пострадавших — до 53. Об этом 13 ноября сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, которое опубликовано на его странице в Twitter, пишут "Известия".

Глава государства сослался на данные, полученные от губернатора Стамбула Али Ерликая.

«Желаю милости Божией нашим гражданам, погибшим в результате взрыва бомбы на улице Истикляль. Попытки захватить Турцию и турецкий народ с помощью терроризма не сработают. Все детали будут установлены, а виновные понесут наказание», — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Эрдоган добавил, что видеозаписи с камер наблюдения изучаются. По его словам, в причастности к взрыву подозревают женщину.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 38 пострадавших.

Взрыв произошел ранее в этот день около 16:20 (совпадает с мск). На месте работают экстренные службы.

Как рассказали «Известиям» очевидцы, после взрыва начался хаос. Девушка по имени Наталья, которая находилась неподалеку от места происшествия, указала на то, что 13 ноября — воскресный день, поэтому людей на центральной улице собралось как никогда много.

Прокуратура города рассматривает теракт в качестве основной версии произошедшего.

 

Фото: REUTERS/Kemal Aslan/"Известия"

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
511
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
2452
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
688
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1698
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
738
Весь список