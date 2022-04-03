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При взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек, более тридцати пострадали

3 апреля 2022 11:31
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при взрыве в ночном клубе в Баку погиб один человек, более тридцати пострадали

 По меньшей мере один человек погиб, более 30 пострадали в результате взрыва в ночном клубе в столице Азербайджана Баку, передает Sputnik Азербайджан.

"В ночном клубе на улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе Баку прогремел взрыв, который привел к пожару.… Как сообщают оперативные службы, минимум один человек погиб, более 30 пострадали", — сообщило агентство.

"Гражданин Италии госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом: травмы лица и челюсти, его состояние стабильное. Житель Сенегала доставлен в медицинский центр Нариманова - его состояние оценивается как критическое. По предварительным данным, россиян среди посетителей клуба не было", - говорится в сообщении Sputnik Азербайждан.

Согласно информации ПО "Азеригаз", взрыв в ночном клубе на улице Талияра Алиярбекова, 13а произошел из-за утечки в баллоне со сжиженным газом. На территории объекта были обнаружены три баллона с пропаном.

Генпрокуратура Азербайджана уточнила, что при взрыве погиб один человек и 37 пострадали.

"В настоящее время зафиксирована одна смерть в результате взрыва в ночном клубе. Погибшая – работница заведения. Еще 37 человек пострадали, состояние четырех из них оценивается как очень тяжелое", - отметили в структуре.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по двум статьям - нарушение правил пожарной безопасности и халатность, приведшая к гибели и другим тяжелым последствиям, создана следственная группа, сообщает РИА Новости.

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